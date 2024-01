Operaio in manette, coltivava la marijuana in una serra 

Operazione antidroga a Villaperuccio: i carabinieri del Nucleo radiomobile di Iglesias, durante un controllo, hanno scoperto una serra per la coltivazione di marijuana.

I fatti si sono svolti nella mattinata di ieri, quando i militari sono intervenuti per controllare un locale in uso al ventenne Mattia Mameli, operaio residente nel paese. Durante la perquisizione è stato recuperato, e posto sotto sequestro, un chilogrammo di marijuana. L’operazione dei militari è scattata all’alba, con la perquisizione del locale dove era stata allestita una vera e propria serra per la coltivazione della sostanza stupefacente.

L’impianto era perfettamente organizzato e dotato di ogni strumento necessario alla coltivazione, tra cui lampada alogena, ventilatore, filtri e strumenti per il controllo della temperatura. Per il giovane è scattato l’arresto, con l’accusa di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito, il giovane, presunto responsabile dell’impianto di coltivazione dello stupefacente, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, che si svolgerà in mattinata a Cagliari. (a. c.)

