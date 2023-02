Operaio folgorato vivo per miracolo 

«Sì è accasciato davanti ai miei occhi. Ho avuto molta paura». Il giovane operaio di una ditta di telefonia è ancora scosso: il suo collega, Mamadou Moussa, 26 anni nato in Camerun ma da quasi dieci residente nel Cagliaritano, ieri alle 13,30 ha rischiato la vita. I due erano impegnati in un lavoro in via Molentargius: stavano eliminando un vecchio palo in legno della rete telefonica per conto dell’azienda per cui lavorano. Dopo la rimozione, Moussa ha utilizzato un barramine, attrezzo in acciaio appuntito, per recuperare le ultime parti del palo. Non si è accorto e, accidentalmente, ha forato un cavo elettrico della rete di media tensione di Enel-Distribuzione, rimanendo folgorato. I soccorsi sono stati immediati: il giovane è stato accompagnato al Policlinico di Monserrato con assegnato un codice rosso. Per fortuna le sue condizioni sono migliorate con il passare delle ore: i medici lo hanno tenuto in osservazione e se non ci saranno imprevisti oggi potrebbe già lasciare l’ospedale.

La grande paura

Sono stati momenti di grande apprensione. È accaduto tutto in pochi istanti. Come ricostruito dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia, arrivati con i vigili del fuoco dopo l’intervento di soccorso effettuato dal personale del 118, il 26enne e il collega erano al lavoro sulla rete telefonica. Un intervento effettuato da parte della ditta cagliaritana per cui sono assunti. Nella strada sterrata ci sono ancora dei vecchi pali telefonici risalenti ai primi anni Novanta. Uno di questi, con del legno marcio, era pericolante. Quindi da sostituire. Dopo averlo rimosso, i due operai stavano concludendo il lavoro nella buca scavata. Moussa non si è accorto della presenza di un cavo elettrico interrato: la barra d’acciaio si è infilata, trasmettendo una violentissima scarica elettrica. «Non si muoveva», dice ancora sotto choc l’amico e collega, parlando con il titolare della ditta telefonica con sede a Cagliari, accorso subito nella strada che conduce al parco di Molentargius.

Le indagini

Sul posto sono arrivati l’ambulanza del 118 per l’immediata corsa in ospedale. Intanto i vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza la zona, a bordo strada, accanto a una vecchia cancellata. A pochi metri anche il camion dell’azienda incaricata del lavoro effettuato per conto della Tim. Un intervento programmato che sarebbe potuto finire in tragedia. Sul perché sia accaduto sono in corso tutti gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Quartu. Fortunatamente le condizioni dell’operaio con il passare delle ore sono migliorate.