Operaio folgorato sul lavoro 

Doveva fare un intervento di ordinaria amministrazione nella cabina di via Aldo Moro. O, forse, Gabriele Piroddi voleva soltanto accertarsi che, all’interno della struttura, fosse tutto regolare. Aveva 24 anni, l’operaio di E-Distribuzione rimasto folgorato da una scarica elettrica che lo ha investito e ucciso. Originario di Perdasdefogu, faceva parte dell’Unità territoriale di Nuoro. La tragedia è successa ieri a Girasole, sebbene sull’orario esatto del decesso non ci siano certezze. La cabina era aperta già dalle 9.30 di ieri, con la Fiat Panda aziendale parcheggiata davanti all’ingresso. Lo scenario è rimasto immutato sino al tardo pomeriggio, quando alcuni residenti, insospettiti, si sono affacciati all’interno della cabina. L’operaio era riverso sul pavimento, privo di vita, con le spalle a terra. A quel punto è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Vani.

La tragedia

Quando l’hanno trovato, Gabriele Piroddi era morto da ore. Sette, forse otto. Sta di fatto che il giovane dipendente di E-Distribuzione ha perso la vita durante il suo turno di lavoro, nella cabina all’ingresso ovest di Girasole. Alle 16.42 la centrale operativa del 118 di Sassari ha trasmesso l’ordine d’intervento all’equipaggio della Croce Verde di Tortolì arrivato in pochi istanti. Qualche minuto dopo è sopraggiunta anche l’ambulanza dall’ospedale di Lanusei, con il medico di bordo che ha potuto soltanto constatare il decesso del giovane. In via Aldo Moro è intervenuta anche la volante del commissariato di Tortolì diretta da Fabrizio Figliola. Sul caso la pm di Lanusei, Giovanna Morra, ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità.

La vittima

Gabriele Piroddi era figlio di Franco, dipendente del Cnrr di Pula, e di Marisa Congiu, originaria di Escalaplano, dipendente stagionale di una struttura turistica di Tortolì. Aveva un fratello gemello, Michele, e una sorella più grande, Dalila. La vittima della tragedia, che abitava a Tortolì insieme alla fidanzata originaria di Cardedu, giocava di calcio nella squadra del suo paese. Ieri sera a Perdasdefogu si è svolta una serata dedicata alla poesia, prima della quale è stato osservato un minuto di silenzio e, poi, è stata letta una poesia di Manlio Massole sui caduti di Buggerru nel 1904.

Le reazioni

«Esprimo tutto il mio cordoglio e la vicinanza alla famiglia», ha detto l’assessore regionale all’Industria, Emanuele Cani, anche a nome della Giunta. «Ancora una volta è necessario ribadire l’importanza della sicurezza negli ambienti di lavoro». È intervenuti anche Pier Luigi Ledda e Michele Muggianu, segretari regionale e territoriale di Cisl. «è un’emergenza - sostiene il leader della Cisl sarda - che va combattuta con la prevenzione e con azioni concrete e strutturali. La Cisl nazionale chiede da tempo più attenzione per l’aspetto della salute nei luoghi di lavoro, più ispezioni, controlli e un grande investimento in formazione ed informazione sul tema della sicurezza- «La strage sul lavoro deve finire», aggiunge Muggianu. Occorre una strategia nazionale, servono più ispettori, più verifiche e controlli, banche dati incrociate, rating sociale per le imprese, investimento su prevenzione, formazione e stretta sulle sanzioni». Della tragedia ha parlato anche Franco Durante, segretario della Cgil Sardegna: «Vogliamo una vera patente a punti in grado di mettere fuori gioco le imprese sleali che risparmiano sulla sicurezza e l’istituzione del reato di omicidio sul lavoro, la costituzione della Procura nazionale per i morti sul lavoro. Il mondo del lavoro non può più aspettare».