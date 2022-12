Operaio folgorato, indagini in corso 

L’unica lavanderia industriale presente nella zona di Macchiareddu ad Assemini, Demi spa, si disloca in tre stabilimenti diversi: Demi sulla strada decima, Nivea sulla quinta strada e Demi nella seconda strada. L’azienda ha fatto sapere che in questa fase preferisce non rilasciare dichiarazioni.

Tocco, ricoverato nel centro ustioni del Santissima Annunziata di Sassari, è monitorato costantemente. Le ustioni riportate sono importanti e si ipotizza un intervento chirurgico nei prossimi giorni. I tempi sono importanti in questi frangenti: soccorso dai sanitari del 118, l’operaio era stato trasportato con il codice rosso al Brotzu di Cagliari e immediatamente trasferito a Sassari con l’elisoccorso che, in questi casi, dimostra la sua validità. Con le interruzioni che ci sono oggi sulla 131 un’ambulanza ci sarebbe arrivata in 4/5 ore. Con l’elisoccorso in mezz’ora.

Resta ricoverato in gravi condizioni ma al momento non corre pericolo di morte Giuseppe Tocco, 49 anni, di Sinnai, l’operaio che domenica mattina è stato colpito da una scarica elettrica nella zona industriale di Macchiareddu. Per cause ancora da accertare parrebbe che la vittima dell’incidente operasse nei pressi di una cabina di media tensione la cui elettricità può arrivare anche fino a 35 mila volt.

Gli accertamenti

Le dinamiche sono ancora in fase di accertamento. La vicenda è di competenza del comando della stazione dei carabinieri di Assemini, mentre l’intervento è stato fatto dal Comando provinciale del nucleo radiomobile di Cagliari che sta curando un’indagine. La Procura ieri ha chiesto l’intervento dello Spresal, il Servizio regionale di prevenzione degli infortuni lavorativi e sicurezza del lavoro e delle malattie professionali. La sua funzione è proprio quella di vigilare la corretta applicazione delle norme di protezione e garantire la tutela della salute dei lavoratori, dei dipendenti e di tutti coloro che operano nell’ambito lavorativo. Lo Spresal verificherà se sono stati utilizzati i dispositivi di sicurezza e se le condizioni di sicurezza dei lavoratori erano garantite.

«Più sicurezza sul lavoro»

La notizia dell’incidente «scuote Assemini – ha commentato Gigi Garau, ex amministratore comunale (Psd’az) – perché rimette in moto la piaga degli incidenti sul mondo del lavoro, che riguarda l’Italia e in particolar modo la Sardegna. È un continuo stillicidio. La sicurezza e la salubrità nei posti di lavoro non sono problemi secondari: vanno garantite e assicurate, costi quel che costi, perché certe volte l’atteggiamento anche superficiale nell’esecuzione di lavori in impianti complessi e non, può portare a conseguenze drammatiche».

