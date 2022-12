Operaio folgorato a Macchiareddu 

L’allarme è scattato in tarda mattinata. Alla centrale operativa del 118 è arrivata, poco prima di mezzogiorno, una richiesta di soccorso per un operaio rimasto folgorato mentre eseguiva un intervento in una cabina elettrica della media tensione in una lavanderia industriale a Macchiareddu. Il 118, come da prassi, ha avvisato la Questura che a sua volta, per competenza, ha girato la segnalazione ai carabinieri. I militari hanno accertato che un operaio di una ditta esterna, di cui non sono state rese note le generalità, stava effettuando lavori di manutenzione quando è rimasto colpito da una scarica di corrente a media tensione (i valori stanno in una gamma che va dai 1.000 ai 35 mila volt).

Le circostanze in cui si è verificato l’incidente non sono chiare e sono al centro di indagini affidate alla Compagnia dei carabinieri di Assemini.

Attimi di paura, ieri mattina, nella zona industriale di Macchiareddu, dove un operaio è stato investito da una scarica di corrente elettrica a media tensione: soccorso da un’équipe medica del 118 arrivata sul posto a bordo di un’ambulanza, è stato trasportato con il codice rosso al Brotzu di Cagliari. Da qui è stato disposto il trasferimento immediato al centro ustioni di Sassari. Le sue condizioni sono gravi, e i medici si sono riservati la prognosi anche se – da quanto trapela – fortunatamente l’uomo non corre pericolo di morte.

Le circostanze in cui si è verificato l’incidente non sono chiare e sono al centro di indagini affidate alla Compagnia dei carabinieri di Assemini.

La richiesta di aiuto

L’allarme è scattato in tarda mattinata. Alla centrale operativa del 118 è arrivata, poco prima di mezzogiorno, una richiesta di soccorso per un operaio rimasto folgorato mentre eseguiva un intervento in una cabina elettrica della media tensione in una lavanderia industriale a Macchiareddu. Il 118, come da prassi, ha avvisato la Questura che a sua volta, per competenza, ha girato la segnalazione ai carabinieri. I militari hanno accertato che un operaio di una ditta esterna, di cui non sono state rese note le generalità, stava effettuando lavori di manutenzione quando è rimasto colpito da una scarica di corrente a media tensione (i valori stanno in una gamma che va dai 1.000 ai 35 mila volt).

La corsa

I soccorsi, da parte del 118, sono stati immediati. All’intervento è stato assegnato il codice rosso, quello previsto per i casi di massima gravità. L’ambulanza, da Macchiareddu, è partita a tutta velocità e a sirene spiegate in direzione del Brotzu. Qui, però, le ustioni riportate dall’operaio sono state giudicate così gravi da rendere necessario il trasferimento urgente, in elicottero, al centro di riferimento regionale del Santissima Annunziata di Sassari.

I carabinieri hanno convocato in caserma il titolare della lavanderia industriale per accertare il contesto in cui si è verificato l’episodio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata