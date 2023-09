Operaio ferito nella cava, 2 condanne e tante assoluzioni 

Tre mesi (con sospensione condizionale della pena) e il pagamento di una sanzione da 550 euro per Giovanni Segundu e Giuseppe Murru, ritenuti colpevoli dell’incidente sul lavoro che nel febbraio del 2015 costò oltre sette mesi di prognosi all’operaio Luigi Pira, colpito da un pezzo di marmo in lavorazione che si staccò da una cava sovrastante mentre l’uomo era al lavoro a Orosei. È la decisione presa ieri dal giudice monocratico del Tribunale di Nuoro, Claudia Falchi Delitala, che ha invece assolto (per non aver commesso il fatto) tutti gli altri imputati: i proprietari delle cave dove avvenne l’incidente e i responsabili della sicurezza Rosanna Dessena, Vincenzo Mulas, Andrea Selis, Francesco Patteri, Valentina Trois, Gianluigi Mastio e Francesco Delussu, difesi dagli avvocati Antonella Pedduzza, Pietro Sanna, Angelo Manconi, Basilio Brodu. Segundu e Murru, rispettivamente dipendente e sorvegliante della società In. Pro.Ma, e Murru dipendente e capo cava della società In.Ma.Sa. non avevano preso tutte le misure di sicurezza previste dal piano per evitare l’incidente.

Di fatto Pira, mentre erano in corso operazioni di estrazione sul livello superiore della cave, non era stato avvisato e venne investito dalla caduta di alcuni massi riportando tantissime fratture, e solo per una enorme dose di fortuna l’uomo non rimase vittima di un grave incidente sul lavoro.

