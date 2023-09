Operaio ferito nel caseificio: non è grave 

Un operaio di 52 anni, di Fonni, è rimasto ferito ieri mattina in un caseificio di Janne ’e Ferru, tra Fonni e Mamoiada, mentre era intento in alcune lavorazioni. Grande spavento poco dopo le 9 del mattino quando l’uomo è caduto a terra da un’altezza di pochi metri battendo la testa e perdendo conoscenza. È da chiarire con certezza la dinamica dell’incidente, ma sono stati minuti di forte preoccupazione per lui. Appena accaduto l’incidente, è stato immediatamente allertato il 118 che ha inviato sul posto sia un’ambulanza che l’elisoccorso.L’uomo, poco dopo l’intervento dei sanitari, ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato, in codice rosso per via della dinamica, all’ospedale di Nuoro. Le sue condizioni non sono preoccupanti. La Tac a cui è stato sottoposto non ha evidenziato criticità ma microfratture che non necessitano dell’intervento dei medici.

