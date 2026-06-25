Operaio ferito in un’esplosione 

Ha rischiato di morire mentre spostava delle lastre di marmo con il muletto, all’interno di un cortile nel centro abitato di Golfo Aranci. La vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro in Gallura è un giovane operaio di 25 anni. Il ragazzo nella tarda mattinata di ieri, stando alla ricostruzione dei Carabinieri, mentre spostava la lastre è stato investito da una deflagrazione. Grossi frammenti, probabilmente di metallo e pietra, hanno raggiunto il corpo del giovane in diversi punti causando profonde ferite e traumi, i più gravi alla testa e all’addome. I soccorsi sono stati prestati immediatamente dalle persone che erano presenti nel cortile laboratorio (parte di una rivendita di materiale edile). Sul posto sono arrivati immediatamente i Carabinieri della Stazione di Golfo Aranci, Polizia locale e le ambulanze del 118. L’operaio aveva perso i sensi e quando è stato rianimato è riuscito a dire qualche parola e ha spiegato di non ricordare nulla di quanto era successo. L’operaio è stato preso in carico dal personale del 118 e trasferito a Olbia in ospedale (Codice rosso). I medici hanno sottoposto la vittima dell’incidente a tutti gli esami del caso compresa la Tac. Non sono state rilevate, fortunatamente, ferite o traumi gravissimi. In ogni caso il giovane è stato ricoverato per ulteriori accertamenti.

Le indagini sul boato

Concluso l’intervento di soccorso nel cortile sono iniziate le indagini, coordinate dalla Procura di Tempio. Oltre ai Carabinieri sul posto sono arrivati gli ispettori del lavoro dello Spresal della Asl di Olbia. Vista la situazione, però, è stato chiesto l’intervento degli artificieri dell’Arma dei Carabinieri. Deve essere chiarita la causa della deflagrazione che avrebbe potuto uccidere l’operaio. Il muletto potrebbe essere finito su una bombola o su materiale esplodente. Gli accertamenti sono in corso.

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