Operaio ferito in un cantiere 

Una frustata sul viso, di una pompa pesante con la parte terminale di metallo. Andrea Ordiano è stato investito in pieno mentre operava nel cantiere del Cipnes, sulla circonvallazione di Olbia. Un colpo violentissimo sulla fronte che ha tramortito l’uomo, l’ennesima vittima di un incidente sul lavoro in Gallura. È successo ieri mattina, poco prima delle dieci, nel cantiere aperto per il consolidamento della struttura portante di uno dei ponti della circonvallazione, nella località Maltana. Sono stati i colleghi a soccorrere la vittima dell’incidente. Sul posto, poco lontano da un piccolo impianto sportivo, sono arrivati subito gli ispettori del lavoro della Asl di Olbia (Spresal) e il personale del 118. L’operaio è stato caricato su un elicottero dell’Elisoccorso e trasferito d’urgenza a Sassari. L’uomo, 53 anni, di Sant’Anna Arresi, non è in pericolo di vita, ma i medici devono accertare le conseguenze del violento colpo alla testa. Nel cantiere di via Seligheddu, poco lontano dall’ingresso di Olbia (direttrice Telti) sono arrivati anche i Carabinieri e subito è scattata la comunicazione al pm di turno, il magistrato Alessandro Bosco. Il sostituto della Procura di Tempio ha aperto un’indagine per verificare l’osservanza delle misure antinfortunistiche nel cantiere olbiese.

Cantiere sequestrato

Nel pomeriggio di ieri la Procura ha ordinato il sequestro di tutti i macchinari e dell’area del cantiere di Maltana. Gli ispettori del lavoro della Asl hanno fornito al pm una prima descrizione dei fatti. Il committente dei lavori è il Consorzio industriale di Olbia (Cipnes), mentre la vittima operava per conto della impresa Opere Geotecniche srl di Monastir. Sono in corso tutti gli accertamenti sulla posizione dell’operaio che risulta regolarmente assunto. Dopo il sequestro eseguito dallo Spresal le attività sotto il cavalcavia sono state sospese.

Bilancio allarmante

Dall’inizio dell'anno in Gallura ci sono stati più di venti infortuni sul lavoro, due mortali. In Sardegna sono stati 195. La Cgil Gallura continua a insistere per una serrata campagna di controlli soprattutto nei cantieri edili.

