Operaio ferito, autogrù sotto sequestro 

Cosa ha provocato l’incidente sul lavoro di via Cocco Ortu, con il volo di un operaio dal cestello, da un’altezza di sei metri: un errore umano o un guasto meccanico? Per dare una risposta a questa domanda gli esperti del Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro (Spresal) della Asl di Cagliari hanno avviato le indagini. E mentre gli ispettori hanno messo sotto sequestro il camion con cestello (una piattaforma aerea autocarrata), dopo aver raccolto le testimonianze degli altri lavoratori presenti, per fortuna le condizioni di Roberto Ibba, 39 anni di Quartu, sono in miglioramento. L’operaio, ricoverato nel reparto di Neurochirurgia del Brotzu, è fuori pericolo: ha riportato delle fratture alle costole e un’anca. Una buona notizia che ha fatto tirare un grande sospiro di sollievo ai familiari, agli amici, al titolare dell’azienda e ai colleghi.

La grande paura

Venerdì mattina, attorno alle 10, si sono vissuti momenti di grande apprensione e paura. Si è temuto il peggio dopo la caduta, da un’altezza di circa cinque, sei metri, di uno degli operai impegnati nei lavori di rifacimento della facciata di un palazzo in via Cocco Ortu, a poca distanza dal mercato di San Benedetto. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli esperti dello Spresal, il mezzo, per un problema tecnico, avrebbe perso aderenza con il terreno andando in “blocco”. Una procedura automatica di sicurezza. Il cestello con due operai era a un’altezza di circa dieci metri. Sarebbe così iniziata la “discesa” con delle manovre effettuate dagli stessi lavoratori sul cestello e dalla postazione sulla piattaforma del camion. A un’altezza di sei metri il cestello, forse per un altro problema tecnico o per un errore umano, si è rovesciato. L’imbracatura ha salvato un operaio. Quella di Ibba, per cause da accertare, no: forse si è rotto un gancio. Così il 39enne è volato a terra.

La sicurezza

Immediati i soccorsi all’operaio, portato d’urgenza al Brotzu dal personale del 118. Per fortuna, dopo la notte, le sue condizioni sono considerate in miglioramento, nonostante le ferite e lesioni riportate. «L’importante è che Roberto sia vivo. Tutte le nostre attenzioni sono per lui», aveva spiegato il titolare dell’azienda, Davide Marras. «Come impresa siamo in prima linea nel seguire e applicare tutte le norme di sicurezza per i nostri dipendenti. Investiamo in prevenzione e stiamo portando avanti un progetto per la formazione di giovani attraverso dei corsi di sicurezza sul lavoro». (m. v.)

