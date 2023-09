Operaio di Orune travolto mentre lavora nel cantiere 

Stava lavorando sulla Provinciale per la pulizia delle strade quando una macchina lo ha travolto. Terribile incidente sul lavoro per un operaio della Multiss, l’azienda multiservizi della Provincia di Sassari che si occupa di disinfestazioni.

Francesco Mariani, 39 anni, originario di Orune ma residente a Sassari, è stato preso alla spalle da una station wagon mentre con un soffiatore in mano rimuoveva le fronde. Ora si trova in condizioni critiche all’ospedale Santissima Annunziata. Nell’impatto ha sfondato il parabrezza di una vecchia Ford guidata da un pensionato di 72 anni. Il ferito è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione: nell’urto ha riportat

o vari traumi e lesioni interne. È successo ieri mattina, sulla strada provinciale 69, al bivio con la borgata di Villa Assunta. Il cantiere era ben segnalato con un camion, fermo sulla destra con la bandiera rossa e prima ancora da unoperatore che dirigeva il traffico, a senso unico alternato. L’uomo alla guida dell’auto, non si sa come e perché, ha superato il moviere e, anziché proseguire la sua corsa nella corsia libera, è subito rientrato in quella interessata dai lavori. Una distrazione che ha causato il dramma. Qui, infatti, c’era Francesco Mariani intento a liberare la carreggiata dalla vegetazione infestante, con un rumoroso soffiatore. Indossava le cuffie di protezione e quindi l’operaio non si è accorto del pericolo imminente. La station wagon lo ha investito, lui è finito prima sul cofano e poi contro il cristallo anteriore, infrangendolo con la testa. Un impatto violentissimo che lo ha lasciato per terra in arresto cardiaco per le gravi lesioni. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con una medicalizzata e l’elisoccorso. I sanitari hanno provato a rianimare l’uomo, nel disperato tentativo di far ripartire il suo cuore. Una volta stabilizzato, l’operaio è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Sassari, in codice rosso. La prognosi è riservata.

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale di Sassari, coordinati dal comandante Gianni Serra. Il traffico in quel tratto distrada provinciale è rimasto bloccato per alcune ore e gli automobilisti hanno dovuto percorrere strade alternative per raggiungere le loro destinazioni

