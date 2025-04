Operaio della De Vizia vince 20mila euro 

La cifra non è di quelle che cambiano la vita, ma se arriva nelle mani giuste può fare la differenza, eccome. E ieri la dea bendata è tornata in città baciando un operaio della De Vizia che nella ricevitoria edicola di Daniela Busala in via Pola, con un Gratta e Vinci Il Miliardario, è riuscito ad accaparrarsi 20 mila euro.

«Era felicissimo» dice la titolare della ricevitoria Daniela Busala, «e noi siamo contentissimi per lui. Quasi non ci credeva. È un nostro cliente abituale: ogni giorno prende un caffè e un Gratta e Vinci». È la titolare a raccontare come è andata: «Così per scherzo gli ho detto “dai prendi il numero 5 che me lo sento che vinci qualcosa e così ci fai un bel regalo”. L’ha preso ma all’inizio sembrava niente “lo vedi che non ho vinto, non hai indovinato”. Poi invece ha grattato giù e ha urlato “non ci credo, ho vinto 20 mila”. Era troppo felice, è stato bellissimo».

Qualche mese fa, con un Gratta e vinci da 5 euro una fortunata scommettitrice era riuscita a vincere addirittura 2 milioni di euro. Il biglietto era stato acquistato nella ricevitoria tra via Triste e via Vico ma della fortinata non si è mai saputo niente. Solo voci in città ma niente di concreto. Nemmeno la titolare della tabaccheria aveva mai lasciato trapelare niente se non che la donna aveva circa 70 anni.

