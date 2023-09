Operaio caduto dal trattore: oggi i funerali 

Verranno celebrati oggi alle 15,30 nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine della Neve i funerali di Carlo Dessì, il cinquantottenne di Pabillonis, morto domenica pomeriggio in seguito alla caduta da un trattore. L’uomo è precipitato dalla sponda del mezzo cadendo sull’asfalto. Il paese, sotto choc, si riunirà dunque questo pomeriggio per dirgli addio.

La tragedia è accaduta domenica. Carlo Dessì stava tornando in paese dopo una giornata passata a tagliare legna da ardere: stava seduto accanto a Mauro Murgia, 63enne originario di Sardara che era al volante del trattore. L’incidente sulla Provinciale 64 che collega Pabillonis a Gonnosfanadiga, a circa 800 metri dal cimitero: il cinquantottenne è scivolato ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi e i tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare. Carlo Dessì non aveva moglie né figli, ma lascia quattro fratelli e due sorelle. ( g. g. s. )

