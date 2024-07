Operaio caduto da un’impalcatura, indagini in corso 

Sarebbero in miglioramento le condizioni dell’operaio cagliaritano di 63 anni rimasto ferito sabato mattina dopo la caduta da un’impalcatura all’interno di uno stabilimento di via Einstein a Selargius e attualmente ricoverato all’ospedale Brotzu.

Un incidente sul quale adesso stanno facendo tutte le verifiche richieste dalla legge sia i carabinieri di Selargius che gli ispettori dello Spresal. Da accertare anche per conto di chi lavorasse l’uomo, visto che il capannone di via Einstein non è in uso alla ditta SIS.&TEC, come erroneamente emerso sabato e riportato nelle nostre cronache. Quest’ultima società occupava infatti in locazione i locali del magazzino fino a 18 mesi fa ma attualmente non ha alcun dipendente al suo interno e dunque risulta totalmente estranea alla vicenda.

Di certo c’è che il 63enne, secondo quanto emerso, è precipitato da un’altezza di circa tre metri mentre stava lavorando su un’impalcatura. Una caduta rovinosa nella quale ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni.

Immediato l’intervento dell’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in codice rosso al Brotzu dove è stato ricoverato. Fortunatamente in ospedale le sue condizioni sono apparse subito meno gravi.

