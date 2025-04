Operaio 52enne muore folgorato  mentre lavora sul carroponte 

Verona. È un operaio 52enne di un’azienda dell’alluminio l’ultima vittima del lavoro. Vincenzo Villa, brindisino di Francavilla Fontana, è rimasto folgorato alle 6 di ieri mattina a Trevenzuolo: stava operando su un carroponte per spostare dei materiali quando è entrato in contatto con una parte del macchinario in tensione. Villa è stato scagliato a terra, sotto al macchinario. La corrente ha fatto divampare un incendio che lo ha avvolto quando con ogni probabilità era già morto. Inutile la corsa dei soccorritori fino alla Anodall Extrusion. I sindacati, che hanno annunciato per stamattina un’assemblea davanti ai cancelli dell’azienda Anodall, ricordano che nella stessa azienda il 14 ottobre 2023 un operaio di un’azienda di appalto rimase folgorato mentre lavorava all’impianto elettrico, ma i soccorsi lo salvarono. L’azienda ha deciso di sospendere l'attività per tre giorni.

E ieri, sempre in Veneto, un incidente sul lavoro si è registrato a Schio: un autista è rimasto ferito dopo essere finito con il furgone nella fossa di conferimento del termovalorizzatore, durante lo scarico del materiale. I vigili del fuoco, calandosi nella buca e utilizzando cesoie e divaricatori, sono riusciti ad estrarre dal mezzo ribaltato il conducente, che poi è stato stabilizzato e portato in elicottero in ospedale.

