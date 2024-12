Operai sul ponte: la strada provinciale chiusa al traffico 

Il ponte sulla Provinciale 4 che collega San Sperate e Villasor chiude per tre giorni. A darne notizia è stata la Provincia del Sud Sardegna e in seconda battuta le due amministrazioni comunali. Le operazioni sul ponte in cemento da anni venivano richieste a gran voce dai due Comuni e non si contavano le segnalazioni dei cittadini che chiedevano se il ponte fosse o meno sicuro. Ufficialmente il ponte non è mai stato considerato pericolante, ma dopo 60 anni si era dato il via libera alle operazioni che vedranno sostituiti i pilastri in cemento con dei tiranti in metallo.

Non erano mancate le polemiche nemmeno lo scorso maggio, quando vennero annunciati i lavori che avrebbero dovuto far chiudere il ponte per tre mesi: tanti i cittadini che si sarebbero visti bloccati un’arteria fondamentale. Alla fine si è deciso di avere dei lavori più lunghi (almeno il doppio) e bloccare una corsia per volta. Da mercoledì 11 dicembre e fino a venerdì 13 il ponte non sarà percorribile a nessun mezzo. Poi si torna al senso unico alternato. Per raggiungere i due paesi bisogna passare dalla 130dir o dalla Sp7. Dalla Provincia confermano che i lavori continueranno fino al 30 di aprile del 2025, sempre salvo che le operazioni non durino meno del previsto. O di più. Interdetto inoltre il traffico ai mezzi di portata superiore alle 7,5 tonnellate. La comunicazione ha raggiunto non solo gli uffici dei due Comuni, ma anche Anas e Arst.

