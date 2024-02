Operai nell’Antiquarium, porte sbarrate al museo 

Da oggi nell’Antiquarium entrano gli operai. E il polo museale cittadino rimarrà chiuso sino a giugno. Prendono il via i lavori per il rinnovamento dell’edificio in piazza Corrias con un finanziamento di mezzo milione dai fondi Pnrr. Il progetto della Fondazione Oristano prevede la rimozione delle barriere «fisiche, cognitive e sensoriali e punta al miglioramento della funzione del museo come importante nodo del sistema culturale della città e del territorio - sottolineano dal Comune – Il progetto interverrà su tre assi: fruibilità del complesso con interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche esistenti; miglioramento dell'esperienza di uso degli spazi in termini di orientamento e miglioramento della qualità dell'offerta espositiva, attraverso strumenti che consentano di essere utilizzati per la fruizione delle collezioni permanenti e per le esposizioni temporanee».

Il progetto è stato redatto da un gruppo di professionisti con a capo Gianfranco Sanna e composto da Piero Frau e Mauro Tatti e dalla società Studio azzurro.

«Il rinnovamento degli spazi dell'Antiquarium e della sua biblioteca, consentirà di migliorare il coinvolgimento degli istituti scolastici ed universitari che già attualmente gravitano intorno al museo», concludono dal Comune.

