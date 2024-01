Operai nel pallone-palestra, resta lo squarcio nel tendone 

Per la riparazione bisognerà ancora attendere, ma nel frattempo gli operai del cantiere comunale sono intervenuti nella cittadella sportiva di Is Arenas per mettere in sicurezza il pallone-palestra Valery Melis fortemente danneggiato dal vento e dai vandali.

Sono state sistemate delle placche sul tetto per evitare il crollo ma gli operai sono stati costretti anche a aprire le due porte dalla parte opposta per far sì che ci sia una corretta circolazione dell’aria e non si crei un mulinello che possa determinare altre lesioni.

Purtroppo però nel frattempo la struttura, così aperta, resta in balia non solo dei vandali ma anche delle intemperie tanto che nei giorni scorsi la pioggia ha allagato la pavimentazione già in condizioni critiche. Inoltre, di recente, è stato rubato anche il defibrillatore che si trovava nell’impianto. Bisognerà adesso capire quanto tempo ci vorrà per portare avanti l’intervento di recupero che dovrà prevedere la sostituzione dell’intera copertura fortemente danneggiata soprattutto sul lato dalla parte di Sa Cora dove già in passato i vandali avevano fatto dei profondi squarci.

Intanto si attende la risoluzione della controversia con il Cagliari Calcio per poter cominciare il recupero anche dello stadio e della pista di atletica, totalmente compromessa dopo i lavori di realizzazione dell’impianto che anni fa aveva realizzato proprio la società rossoblù. L’udienza è fissata per marzo. E si attende anche l’inaugurazione del palazzetto di via Beethoven dove i lavori sono finiti qualche settimana fa.

