Operai nel campo di calcio per sistemare l’erba sintetica 

Anche Ruinas avrà il suo campo di calcio in erba sintetica. Nel corso dell’ultima riunione di Giunta, infatti, è stato approvato il progetto per i lavori di riqualificazione e messa a norma dell’impianto comunale per un importo di 500mila euro. «In questi giorni – commenta il consigliere comunale, Fabio Cuccu, da sempre vicino al mondo sportivo locale – si sta completando l’adeguamento dell’impianto di illuminazione e rinnovando gli impianti elettrici. Oltretutto, sempre nell’area sportiva, nascerà anche un’area di sosta per i camper. Con un finanziamento ricevuto dalla precedente Giunta regionale abbiamo approvato il progetto per la realizzazione del manto in erba sintetica con un impianto di ultima generazione».

«Era uno degli obiettivi della nostra amministrazione – prosegue il sindaco, Ignazio Giovanni Battista Tatti - Un intervento importante sotto il profilo sportivo per la nostra società di calcio, il Ruinas 81, che disputa la Prima categoria e rappresenta un punto di riferimento in zona. Fondamentale anche nel contrasto allo spopolamento, un incentivo per la comunità. Crediamo possa diventare un polo di attrazione per tutto il territorio». «Per Ruinas è grande orgoglio avere la squadra – commenta Sergio Murgia, storico dirigente - Per noi la Prima categoria è una piccola Champions league. Avere un campo sintetico è importante per attirare i giovani e portarli al campo».