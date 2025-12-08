VaiOnline
Villagrande.
09 dicembre 2025 alle 00:16

Operai morti, il cantiere riapre dopo sette giorni di lutto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il cantiere di Figu Niedda s’è fermato in segno di rispetto. A poco più di una settimana dalla tragedia sulla provinciale 27, dove hanno perso la vita Ahmed Tafrih, Mohamed Rizk e Hamouda Thamer, i tre carpentieri egiziani che lavoravano come cottimisti nel canale del centro abitato, l’intervento strutturale (coda dei lavori post-alluvione) riprenderà oggi.

Sul muraglione in cemento armato nessuno ha osato spostare i caschi protettivi utilizzati dagli operai arrivati da Pavia. Li avevano lasciati appesi il venerdì precedente la tragedia, dandosi appuntamento al lunedì successivo. Non potevano sapere che sul ponte di Sothai avrebbero incrociato la morte. Sul muraglione di Figu Niedda è rimasto appeso anche il casco del loro collega che il 30 novembre sarebbe dovuto salire sulla Golf per andare a Tortolì a fare la spesa, ma all’ultimo aveva deciso di restare a casa perché in attesa di una telefonata dai suoi familiari che vivono in Egitto. Le salme dei tre carpentieri, dopo essere state sottoposte ad autopsia su disposizione del pm Valentina Vitolo, hanno lasciato l’Isola domenica, a bordo di un traghetto partito da Porto Torres. Hanno raggiunto Milano-Malpensa e da qui verranno rimpatriate a Il Cairo per la sepoltura. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Sassari, spaccio e violenza: il centro storico in ostaggio

Il prete di strada: «Qui gli zombie sono la normalità» 
Emanuele Floris
Lo studio

C’è da spostare una bietola selvatica

È una specie protetta: la sua presenza bloccava la bonifica della valle del Rio San Giorgio 
Maurizio Liscia
La storia

Dottoressa Queen Babygen, dai sogni di bimba immigrata alla laurea in Medicina

La festa della comunità filippina: «Un modello per i nostri ragazzi» 
Sara Marci
l’accordo

Migranti, dall’Europa arriva il via libera ai centri di rimpatrio

Delibera dei 27 nel Consiglio Ue: nuovo giro di vite sugli ingressi 
La tragedia

Sfrattato, fa saltare in aria la casa

Un 71enne muore tra le fiamme nel Fiorentino: rogo scoppiato dopo l’esplosione 