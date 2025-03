Operai introvabili, gli orti spariscono 

Inviata

Samassi. «La manodopera? È un problema sempre più serio. Stanno persino sparendo alcune colture dal Medio Campidano perché non ci sono persone che lavorino la terra». In queste campagne provate da una sete senza ristoro, dove i tagli alla stagione irrigua praticati dal Consorzio di Bonifica saranno ancora più pesanti di quelli di un anno fa, a mettere in crisi le aziende è anche la ricerca vana di braccianti. «I ragazzi non vogliono lavorare in agricoltura, mi è capitato di entrare al bar e trovarne seduti dieci o quindici al tavolino, ho chiesto loro se volessero lavorare, nemmeno uno che abbia accettato». Lazzaro Fois è un settantenne cresciuto al sole che scalda le terre di Serrenti, fin da ragazzo ha lavorato la terra del padre e ancora oggi produce grano, ortaggi e tanto altro. Fa parte del cda del Consorzio di cui è stato anche vice presidente. «Siamo costretti a prediligere colture che richiedono meno manodopera, ecco perché si riducono piselli, pomodori, fagiolini, in generale ortaggi a pieno campo e anche i carciofi».

La coop

Da qualche tempo qui come altrove a colmare il vuoto sono arrivati braccianti extracomunitari, in particolare indiani e bengalesi, nel solo paese di Samassi ce ne sono duecento e lavorano quasi tutti in agricoltura. «Il problema è che molti non hanno mai lavorato la terra o, peggio, non capiscono l’italiano – continua Fois –. Non è semplice, soprattutto nel caso ci sia da manovrare dei macchinari. Io spesso preferisco lasciar stare». Il problema è comune a tutta la categoria. Matteo Frau, imprenditore agricolo proprio di Samassi, presidente della cooperativa La Collettiva e presidente del sindacato agricolo Cia Sud Sardegna si fa portavoce di un disagio comune. «Capisco che il lavoro in campagna sia faticoso, ma in questo modo si stanno spopolando territori interi – racconta –. Il periodo peggiore per quanto ci riguarda è quello estivo, quando bisogna fare i trapianti e servono persone che uno per uno piantino i carciofi. Mi è capitato di lavorare per dieci o dodici ore, perché se non c’è nessuno che ti aiuti devi cavartela da solo». Le cose sono peggiorate negli ultimi tempi. «In dieci anni è cambiato tutto: dieci anni fa su dieci operai tutti erano del posto, ora su dieci operai almeno otto sono stranieri».

I numeri

Il lavoro in campagna inizia presto e la paga media netta per una giornata di lavoro – a sentire gli agricoltori – è di circa 60 euro. «Parliamo di un lavoro stagionale e anche questo non aiuta a incentivare i giovani, ma a fine mese si possono guadagnare circa mille o 1.200 euro». Sempre a Samassi un altro imprenditore del carciofo, Remigio Mancosu, da mesi spera di trovare un operaio. Mi sono affidato a un consulente e tra un mese dovrebbe arrivare un lavoratore indiano, mi hanno già trasmesso i documenti. Come faccio a mandare avanti l’azienda senza un aiuto? Si taglia. La mia è un’azienda a conduzione familiare. Purtroppo questo è un lavoro che i ragazzi non vogliono più fare, è faticoso ed esposto ai rischi legati alle intemperie, alla siccità e ai cambiamenti del mercato», conclude Mancosu. «Purtroppo è vero, la gente del posto non ha più voglia di faticare, manca un po’ di educazione al sacrificio e noi dobbiamo prediligere colture che richiedano minore manodopera. Anche la raccolta manuale del pomodoro è un problema se non ci sono operai», Evelino Picci è proprietario di un’azienda da 120 ettari a Serramanna che produce ortaggi, carciofi, agrumi e altro. Tra i suoi dodici dipendenti molti sono stranieri. «La lingua è un problema e sui macchinari è un caos. Servirebbero dei corsi professionalizzanti per garantire le competenze necessarie all’uso di alcuni attrezzi e non parlo solo dei trattori». Le difficoltà non si riferiscono solo ai lavoratori nei campi. «Mancano persino le persone per incassettare».

Il valore della terra

A Gonnosfanadiga si ripete la stessa storia: Andrea Ghiani, imprenditore agricolo, per la prima volta si è trovato solo a raccogliere le olive della sua azienda. «Non mi era mai capitato di non trovare operai del posto, ho preso quattro ragazzi del Pakistan che, però, non conoscono il lavoro né la lingua». Di più: «Per la prima volta in vita mia, quest’anno non farò l’orto, è un peccato ma sono solo e non ce la faccio. Purtroppo, andando avanti così l’agricoltura è destinata a morire. Già ora a Gonnosfanadiga la metà degli uliveti, il nostro prodotto per eccellenza, è abbandonata. Non siamo riusciti a trasmettere alle nuove generazioni il valore della terra, e non parlo solo dell’aspetto economico».

