Operai in classe: scoppia la polemica 

La prima campanella per gli alunni della primaria e dei piccoli della materna di Sardara è suonata con la scuola allagata, bagni da rifare, parte di soffitti crollata e operai al lavoro. Malumori diffusi fra i genitori e le immancabili proteste dei consiglieri di minoranza si sono fatti subito sentire. «Che la scuola si allaghi – incalza il capogruppo Ercole Melis – può succedere, grave il fatto che siano passati due mesi senza muovere un dito». Pronta la replica dell’assessore ai lavori pubblici, Paolo Zucca: «A un intervento tampone abbiamo preferito la messa in sicurezza di ambienti trascurati da anni».

I disagi

Solo qualche giorno di ritardo per l’avvio delle lezioni, poi tutti in classe con gli operai. Una presenza estranea che non ha consentito l’utilizzo di alcune aule e quindi si è resa necessaria una riorganizzazione delle attività didattiche. La soluzione ha comportato il trasferimento di una sezione nelle aule di informatica, musica e aula magna, mentre quella di scienze non è agibile e neppure la mensa. Finestre chiuse per il rumore, nonostante il caldo. Durante la prima settimana i bambini della materna hanno frequentato per poco più di un’ora. «Non si sa ancora – dice Melis – per quanto tempo andrà avanti l’emergenza. Per accelerare i tempi e soprattutto per avere certezze abbiamo presentato un’interrogazione. Chiediamo il perché sono passati due mesi dalla segnalazione del guasto all’impianto idrico all’avvio delle opere, considerato che la data di inizio dell’anno scolastico era già fissata per il 14 settembre». Per la minoranza «i tempi si sarebbero potuti e dovuti accorciare con un’ordinanza sindacale, doverosa trattandosi di un servizio importante».

Un fiume d’acqua

La scoperta è stata fatta il 20 luglio, quando un tecnico del Comune ha aperto la porta d’ingresso del caseggiato di via Campania e si è trovato davanti tanta acqua che scendeva dal piano superiore. Si era rotto un tubo in uno dei bagni. I lavori, affidati tramite un bando di gara, sono iniziati 54 giorni dopo. «Nessuno – dice l’assessore competente Paolo Zucca – nega i disagi che stanno subendo le famiglie, siamo consapevoli che siano tanti. La nostra è stata una scelta. Il problema si poteva risolvere in pochissimo tempo riparando il guasto, ma sarebbe stata una soluzione provvisoria, magari a metà anno scolastico ci saremmo trovati punto e a capo. Parliamo di problemi vecchi di dieci anni. Con i lavori in corso avremo bagni nuovi e aule sicure, compresa la mensa».

