Operai in cimitero: via all’ampliamento 

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori riguardanti il secondo lotto del progetto di ampliamento del cimitero comunale di Fluminimaggiore. «Si tratta di un intervento – spiega Marco Cau, vicesindaco e assessore comunale ai lavori pubblici – che riguarda la seconda fase di allargamento del camposanto, con la costruzione di nuovi loculi nella parte alta e la realizzazione dei muri di contenimento del terrapieno, per la messa in sicurezza della struttura>>. Per la realizzazione del progetto l’amministrazione comunale ha bilanciato circa 40 mila euro dei fondi del proprio bilancio. «Stiamo sistemando anche il piazzale della parte retrostante – aggiunge l’assessore comunale – che dalle campagne di Gabemmu, in modo da realizzare altri parcheggi e rendere più fruibile anche l’altro ingresso del cimitero». Dopo gli interventi di restauro della piccola chiesa e la costruzione di una parte dei nuovi loculi, le operazioni finali del progetto complessivo di espansione e di ammodernamento del cimitero di via Nassiriya, proseguono senza sosta con l’ultimazione dell’ultimo lotto dei lavori.

