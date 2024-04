Operai in azione nello spazio accanto a Sa dom’e Farra 

Via ai lavori nella piazzetta XXV Aprile. Qualche giorno fa è iniziato l’intervento nello spazio accanto a Sa dom’e Farra. Gli operai stanno sistemando i muri, da dove erano cadute parti di intonaco e stanno mettendo in sicurezza la pavimentazione.

In una parte della piazza infatti le pietre erano sprofondate e avevano creato un pericoloso dislivello, causa di cadute di diverse persone.Sarà rimosso anche un vecchio cartello stradale che indicava l’ex museo il Ciclo della vita in via Porcu, e che giaceva a terra in un angolo dello spazio. La piazzetta riacquisterà così un po’ di decoro anche perché al suo interno si trovano opere in pietra molto belle tra cui una di Pinuccio Sciola. Oltre che alcuni pannelli delle associazioni di volontariato che per fortuna non sono state mai rovinate dai vandali.

E attende lavori di restyling anche la piazzetta Sant’Efisio. Qui, da tempo, erano stati distrutti i faretti dell’illuminazione pubblica, danneggiati tutti i rubinetti inservibili ormai da anni e deturpate le panchine che sono spesso giaciglio notturno dei senza tetto. Presto la piazza dovrebbe raccogliere anche i tavolini della vicina pizzeria per dare un nuovo slancio a quest’angolo del centro storico. (g. da.)

