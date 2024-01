Operai in azione nell’ex orfanotrofio 

Entro la fine dell’anno la città potrà disporre del primo centro di aggregazione intergenerazionale. I lavori sull’edificio dell’ex orfanotrofio “Infanzia e Patria” proseguono spediti e sono quasi giunti al termine della fase di demolizione di alcuni locali della struttura: «L’edificio sottoposto a dei vincoli, pertanto occorre andarci molto cauti - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru - sono state recuperate ed consegnate per essere conservate, quattro lapidi con le iniziali dei primi benefattori che finanziarono il progetto dell’ex orfanotrofio. Entro la fine dell’anno i lavori saranno terminati».

Interventi di riqualificazione finanziati dalla Regione per una cifra molto vicina ai 3 milioni di euro e che consentiranno di mutare un edificio ed un’area storica, in un centro che non ospiterà le sole sedi delle più rilevanti associazioni cittadine: «Sarà anche e soprattutto un luogo d’incontro fra generazioni, con lo sviluppo di diversi laboratori per i nostri giovani e uno spazio importante per gli anziani. - rivela l’assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa - L’obiettivo è quello di favorire l’integrazione fra generazioni, tramandare i saperi e mantenere viva la nostra memoria storica».

Per Luciano Peddis, presidente dell’Università della Terza Età, la nascita del nuovo centro di aggregazione rappresenterebbe uno slancio fondamentale per il lavoro in sinergia fra associazioni: «Perché se le tante realtà cittadine non operano in maniera coordinata fra loro, non potranno essere raggiunti determinati traguardi. - dichiara - L’idea di poter disporre di un unico ambiente capace di ospitare i tanti soggetti del terzo settore, potrebbe essere l’occasione per riuscire ad interagire al meglio».

