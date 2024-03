Operai in azione nell’ex guardia medica 

Via ai lavori nell’ex sede della guardia medica di Arbus, in via Mentana, interventi necessari per adeguare la struttura alle esigenze dell’associazione locale dell’Avis, prossima inquilina.

Il progetto, per un costo complessivo di 40 mila euro, fondi statali destinati alle politiche sociali, prevede la realizzazione di un servizio igienico per disabili, l'ampliamento della sala prelievi, un ambiente riservato al colloquio tra medico e donatore, efficientamento energetico con la sostituzione dei climatizzatori. «Opere - ricorda l’assessora alla sanità, Sara Vacca - necessarie per ottenere l’accreditamento, il provvedimento della Regione che riconosce l’edificio luogo idoneo alle prestazioni sanitarie. Fra le modifiche da apportare c’è la separazione degli ambienti interni per ciascun servizio. La fine del cantiere è prevista per la prossima settimana, seguiranno le procedure burocratiche per accogliere i nuovi ospiti». Stop al disagio di circa 300 donatori costretti a recarsi in piazza Mercato, dove ad attenderli c’è l’autoemoteca. Fu la Asl di Sanluri a comunicare al Comune lo sfratto dell’Avis dalla sala prelievi dall’ospedaletto di via Cavallotti perché «inadeguata alle nuove disposizioni imposte dalla Regione». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA