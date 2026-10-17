Operai in azione, chiude la strada 

Due mesi di disagi per completare un intervento atteso da tempo e mettere in sicurezza uno dei nodi più critici della viabilità di Capoterra. I lavori previsti sull’innesto tra la Provinciale 91 e la nuova Statale 195 cominceranno domani e comporteranno la chiusura dell’intero asse viario, con conseguenti inevitabili ripercussioni sugli spostamenti in entrata e in uscita dal centro abitato.

Migliaia di auto, ma anche i mezzi del trasporto pubblico e quelli dell’igiene urbana, saranno costretti a districarsi in percorsi alternativi che allungheranno inevitabilmente il tragitto.

Vie alternative

Gli interventi predisposti dall’Anas costringeranno chi è diretto verso la città, o deve uscirne, a sfruttare la strada che dall’incrocio di Sant’Angelo consentirà di arrivare a quello con l’Agriacantus o alla rotatoria del Fenicottero, aggirando l’area del cantiere.

Oppure a utilizzare il tratto della nuova Sulcitana inaugurato nei mesi scorsi attraverso il quale raggiungere la zona dell’impianto di compostaggio e la striscia di asfalto che conduce a Poggio dei Pini.

Il sindaco

«L’intervento è ormai improrogabile», sottolinea il sindaco Beniamino Garau, «parliamo di uno snodo importante, percorso ogni giorno da tantissimi cittadini che conoscono bene criticità e pericolosità di quel tratto rimasto incompleto dopo l’apertura della nuova 195».

L’amministrazione comunale aveva chiesto all’Anas di valutare la possibilità di mantenere aperta almeno una carreggiata, ma la richiesta non è stata accettata. «Purtroppo la necessità di intervenire anche sul canale di scolo sottostante imporrà il completo taglio dell’asse stradale e dunque la strada provinciale verrà completamente interrotta», aggiunge il primo cittadino, «chiediamo ai residenti di avere pazienza, i lavori servono esclusivamente per ripristinare la sicurezza stradale».

La curva

L’obiettivo è eliminare la curva a gomito della Provinciale 91, una sorta di chicane che crea difficoltà soprattutto ai mezzi pesanti, costretti quasi a fermarsi per affrontarla. «Per gli automobilisti il rischio di incidenti frontali è costante, perché la conformazione della curva costringe ad allargarsi verso l’altra corsia», spiega la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Silvia Sorgia, «l’intervento provocherà disagi ma è ritenuto indispensabile per migliorare la sicurezza di un collegamento utilizzato quotidianamente da migliaia di persone. La conclusione dei lavori è prevista prima di Natale».

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