Operai in azione a Masua per rimuovere i massi a ridosso della spiaggia 

Partiti i lavori di per la messa in sicurezza della parete che si affaccia nella spiaggia di Masua; per permettere le operazioni di disgaggio, di rimozione del materiale, l’arenile sarà interdetto nella giornata di domani a partire dalle 6 del mattino e fino a mezzogiorno.

Era il primo giugno quando dopo alcune segnalazioni pervenute alla Forestale, si era reso necessario effettuare un sopralluogo nel costone che precede il molo, al fine di verificare le condizioni di alcuni grossi massi distaccati dalla parete e tenuti sospesi da una rete di contenimento in precarie condizioni.

Accertato il pericolo il Comune di Iglesias aveva immediatamente provveduto a transennare la porzione d’area e preservare i bagnanti dal pericolo della caduta dei massi. Nelle scorse settimane sono stati eseguiti numerosi sopralluoghi.

Ieri sono partite le operazioni di disgaggio; un intervento effettuato dall’amministrazione comunale che, nonostante l’area sia di pertinenza del demanio, ha deciso d’intervenire per rendere accessibile l’intera spiaggia in vista della stagione estiva: «Gli operatori sono al lavoro per rimuovere completamente i massi che risultano essere pericolanti. - spiega l’assessore con delega all’Ambiente e alla Protezione civile Francesco Melis - Il materiale inerte ricaduto sull’arenile dovrà essere rimosso e per poterlo fare sarà necessario interdire la spiaggia per alcune ore della mattina di domani (oggi ndr). L’area è stata messa in sicurezza e l’arenile potrà essere reso totalmente fruibile».

Intanto dal prossimo lunedì verrà attivato il servizio di salvamento a mare organizzato dallo stesso Comune. Dieci bagnini saranno impegnati a presidiare le spiagge di Portu Banda, Portu Cauli e Masua, mentre è già attivo dallo scorso 15 giugno il parcheggio a pagamento presente tra le spiagge di Masua e Portu Cauli.

