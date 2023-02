Operai in 32 alloggi popolari 

I problemi, però non avevano tardato a manifestarsi, al punto da spingere alcuni residenti a ricorrere al tribunale ordinario per sollecitare interventi manutentivi. Nel 2021 la buona notizia, con l’inserimento del progetto di riqualificazione dello stabile all’interno del Fondo complementare del Piano di ripresa e resilienza, nell’ambito del programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”.

Vent’anni portati malaccio tra infiltrazioni, muffa e pareti scrostate. In via Alghero, i palazzoni di edilizia residenziale popolare risentono non solo del tempo che passa, ma anche di lavori eseguiti forse non proprio a regola d’arte.

La costruzione

L’immobile, che occupa un’area tra le vie Iglesias e Sant’Antioco, era stato realizzato nei primi anni Duemila grazie ad un finanziamento di circa 2 milioni di euro concessi dalla Regione: 32 appartamenti suddivisi in quattro piani, oltre ad un seminterrato e ad un sottotetto.

Il bando

Il finanziamento

In tutto un milione e 575mila euro (75mila di cofinanziamento comunale) per rifare il look all’edificio che si affaccia sulla piazza delle ex case minime, dove oggi trova spazio il mercatino rionale. Nell’ultima seduta di Giunta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto dallo studio tecnico Egeria.

I tempi

I lavori dovrebbero partire a maggio e concludersi entro dicembre. Saranno realizzati tre i tipi d’intervento: il primo è orientato alla verifica della sicurezza sismica e statica, il secondo punta all’efficientamento energetico, il terzo prevede la riqualificazione degli spazi pubblici.

L’isolamento delle superfici partirà dalla copertura e interesserà le pareti orizzontali e quelle verticali esterne mediante un sistema a cappotto termico per dire definitivamente addio alle infiltrazioni d’acqua; tutti gli infissi saranno sostituiti con altri maggiormente performanti in Pvc di colore bianco e con doppio vetro.

Via anche canali di gronda e fluviali vecchi che lasceranno spazio a nuovi elementi in alluminio color rame.

La relazione

«Per restare entro il finanziamento concesso - si legge nella relazione tecnica firmata dall’ingegner Alberto Lutzu, incaricato dal Comune - non saranno però previste al momento lavorazioni sulla facciata sud esposta, quindi cappotto verticale ed infissi esterni. Non saranno inoltre previste le lavorazioni sulle pareti verticali interne del sottotetto».

Per quanto concerne le parti condominiali esterne «è stato previsto un piccolo ma significativo intervento riguardante la manutenzione straordinaria di marciapiedi, scivoli, accessi e verde», scrive ancora Lutzu.

Per rimettere a nuovo gli alloggi popolari di via Alghero saranno necessari centocinquanta giorni di lavoro: la data presunta di avvio del cantiere è il 29 maggio.

