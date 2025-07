Operai fantasma nella scuola, interrogazione 

Un cantiere abbandonato, un edificio scolastico inaccessibile e un’area immersa nel degrado: è questa la fotografia emersa dal sopralluogo effettuato da otto consiglieri comunali di minoranza nella scuola primaria di via Cima – via Amsicora. In un’interrogazione presentata al sindaco Massimiliano Sanna e all’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete, i firmatari puntano il dito contro i ritardi dei lavori di ristrutturazione dell’edificio, interventi fermi da tempo senza spiegazioni ufficiali. «Lo stato di abbandono – scrivono Giuseppe Obinu, Umberto Marcoli, Maria Obinu, Francesca Marchi, Carla Della Volpe, Massimiliano Daga, Maria Speranza Perra e Francesco Federico – è l’ennesima dimostrazione della scarsa attenzione dell’amministrazione verso il decoro, in particolare nelle periferie». Ma è la situazione della scuola ad allarmare di più: «La sospensione dei lavori continua a creare disagi per alunni, famiglie e personale scolastico». Nell’interrogazione si chiede di conoscere le cause dello stop al cantiere, i tempi per la ripresa dei lavori e la possibilità di una revisione del contratto con l’impresa, qualora fosse inadempiente. I consiglieri chiedono inoltre se siano necessari altri fondi o se ci siano risorse già disponibili inutilizzate. Infine propongono un piano di monitoraggio sugli edifici scolastici e un programma straordinario per il patrimonio delle scuole cittadine. ( m.g. )

