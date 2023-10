Operai Enel al lavoro, chiude la scuola Media 

La scuola di via Verdi, che ospita la Media che fa parte dell'istituto Comprensivo di Mogoro, rimarrà chiusa lunedì 30. La società “Enel Distribuzione” infatti deve effettuare i lavori di manutenzione negli impianti e questo comporterà l'interruzione dell'energia in varie zone, tra cui rientra anche via Verdi. L'interruzione è prevista dalle 9 alle 16.15. L'amministrazione comunale di Uras ha quindi deciso di adottare questa chiusura del plesso scolastico per garantire la sicurezza dei ragazzi. ( n. s. )

