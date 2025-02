Operai e ruspe in azione per pulire la strada  

Via ai lavori di pulizia sulla strada collega la Statale 126 con la via Anna Frank. Gli interventi eseguiti dagli operai con l’utilizzo dei mezzi meccanici del Comune hanno consentito di eliminare rovi e sterpaglie che stavano, in parte, ostruendo la strada che collega il quartiere de Is boinargius con il centro del paese.

Gli interventi sono stati possibili grazie anche alla disponibilità della famiglia Caria che ha consentito agli operai di intervenire anche in un terreno privato. Il tratto viario è molto utilizzato per il transito di veicoli e pedoni, ed è molto utile per alleggerire la densità di traffico in viale di Vittorio. Si tratta di una zona molto frequentata anche dagli sportivi che si allenano ogni giorno nell’impianto intitolato a San Domenico Savio. Con la pulizia del bordo stradale sarà resa più sicura la circolazione e si creeranno nuovi parcheggi per gli autoveicoli. I lavori renderanno più sicura la viabilità durante le ore notturne.

Nella zona infatti l’impianto dell’illuminazione pubblica non è in buone condizioni. I residenti da tempo chiedono di installare nuovi lampioni. Finora però gli appelli non hanno sortito alcun effetto.

