Operai e mezzi al lavoro: via la vegetazione che invadeva la Sp 65 

È cominciato il taglio stagionale dell’erba lungo la Strada provinciale 65 che collega Guspini a Sant’Antonio di Santadi e alle località marine. Nei tratti in cui sta avvenendo lo sfaglio si circola a senso unico alternato e occorre utilizzare particolare prudenza: è stata disposta la segnaletica e personale della Provincia regola il traffico.

L’erba, in particolare nella zona dell’incrocio di Gentilis e Putzu nieddu da alcune settimane trasbordava nella carreggiata e in alcuni punti limitava la visibilità. In zona, recentemente, si è verificato un tamponamento con due feriti.

Oltre ai decespugliatori e ai mezzi meccanici della Provincia già al lavoro, sono impegnate alcune ditte esterne.

Dopo anni di grande difficoltà economiche la Provincia del Sud Sardegna aveva ridotto l’impegno della manutenzione ordinaria per carenza di risorse e mezzi; quest’anno l’ente ha fatto lavori sul piano stradale eliminando dislivelli che causavano fastidi ai conducenti e danni agli autoveicoli. Resta da tracciare la segnaletica orizzontale lungo l’arteria trafficata dai numerosi proprietari delle aziende agro-zootecniche e dai turisti e per consentire il passaggio dell’imminente processione per Sant’Antonio, che si snoda per 48 chilometri.

