Operai dell’Anas al lavoro in viale Marconi 

Sarebbero dovuti finire entro Natale invece i lavori per la messa in sicurezza del ponticello in viale Marconi, tra le Vele e il Millennium, sono ancora in corso. O meglio, lo erano, poi il maltempo dei giorni scorsi ha costretto ad un altro brusco stop. Il risultato è che da oltre un anno il cantiere crea problemi e disagi agli automobilisti per via delle barriere bianche e rosse che ostruiscono mezza carreggiata costringendo a deviazioni improvvise e creando lunghe code soprattutto nelle ore di punto. Tutto questo da oltre un anno.

«I lavori per la riparazione delle travi» assicurano dall’Anas, «sono cominciati come annunciato prima di Natale. Gli operai non sono visibili dalla strada perché stanno lavorando sotto il ponte. In questi giorni è stato necessario fermarsi per via del maltempo ma si riprenderà subito e contiamo entro un paio di settimane di eliminare l’ingombro». E di togliere così finalmente le barriere e liberare la strada.

Il ponte era stato interdetto oltre un anno fa. A seguito della tragedia del ponte Morandi a Genova, l’Anas aveva iniziato dei controlli su tutti i ponti, compresi anche quelli dell’Isola e dalle verifiche, il ponte di viale Marconi era risultato ammalorato. Non in modo grave ma tale da richiedere comunque un intervento.

RIPRODUZIONE RISERVATA