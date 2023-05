«Operai dei cantieri da pagare: la Regione ci disse di non farlo» 

Come mai il Comune non aveva pagato gli operai dei cantieri verdi fermi causa Covid? «Semplicemente perché l’assessorato all’Ambiente, in forza di una precisa normativa, ci aveva imposto di non pagarli». Il sindaco uscente di Macomer Antonio Succu commenta così la pronuncia interlocutoria del giudice del lavoro di Oristano che ha disposto la provvisoria esecuzione dei precetti e imposto di liquidare il salario agli stessi operai in attesa della pronuncia di merito «che - sostiene Succu - non è ancora arrivata».

«Saremmo stati felici di pagare gli operai», ricorda il sindaco Antonio Succu, «ma la Regione ci ha detto che non potevamo farlo, salvo esporci a un danno erariale». La comunicazione cui fa riferimento il sindaco di Macomer è datata 14 maggio 2020 e chiarisce che ai lavoratori dei cantieri verdi non si applica la norma che inivece impone di retribuire i lavoratori dei cantieri comunali per l’occupazione nei giorni di assenza.

Agli esponenti del Forum per la rinascita di Macomer, che avevano sollevato il caso, Soddu riserva una stilettata. «Non si può parlare di certi argomenti e accusare - sostengono gli amministratori uscenti - senza conoscere le reali motivazioni delle scelte e delle posizioni che hanno assunto i nostri uffici e la Giunta per tutelare i lavoratori e l’Amministrazione tutta, che rappresenta gli interessi comuni e, dunque, anche degli altri cittadini.