Operai da quattro mesi senza cassa integrazione 

La fonderia è chiusa da quasi un anno. Da quasi 4 mesi alcuni lavoratori delle ditte d’appalto non ricevono neppure i soldi della cassa integrazione, che diventano un sussidio minimo di vitale importanza. È il caso del sangavinese Luca Belvedere, 54 anni della ditta d’appalto Nanotechgraph: «L’ultimo pagamento è arrivato quasi 4 mesi fa. È una situazione molto difficile perché ho il mutuo da pagare e tantissime altre spese familiari». Sulla stessa linea William Loi, 50 anni: dipendente della Cso (compagnia del Sud Ovest): «Lavoro in fonderia con le imprese d’appalto da quasi 11 anni. Sono in cassa integrazione da aprile 2023 e i primi pagamenti sono arrivati solo dopo sei mesi. Da fine novembre non stiamo più ricevendo niente (parliamo di 800 euro al mese), ho anche un mutuo da pagare, la rata della macchina che utilizzavo per lavorare. Nel dramma ci sentiamo dimenticati anche dai sindacati».

È drammatica anche la situazione di Antonio Basile, 58 anni, capocantiere e carrellista: «Da maggio 2023 una parte del personale delle ditte in appalto (Cso e Nanotechgraph) appartenenti alla stessa proprietà, è stato posto in cassa integrazione. Ho ricevuto i primi bonifici nei primi giorni di ottobre. A metà del mese scorso, l'Inps ha chiesto alla mia azienda (Nanotechgraph) una integrazione alla documentazione inviata per il rinnovo della cassa integrazione: come come mai vengono fuori questi ritardi esagerati? Mi mancano i bonifici a partire da novembre».

