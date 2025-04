Operai comunali impegnati nella cura del verde in tutto il paese 

Sono in corso a Guspini le operazioni di diserbo curate dagli operai comunali impegnati in un’attività complessa a causa dell’estensione delle aree da trattare e delle condizioni climatiche che fanno aumentare sempre più le erbe infestanti. Gli interventi sono indispensabili per garantire igiene, sicurezza e decoro e proseguiranno per alcune settimane. «Progressivamente sarà interessato tutto il territorio urbano – spiega l’assessore all’Ambiente, Marcello Serru – con il coinvolgimento degli operai comunali e del personale dei cantieri verdi e dei Piani di utilità collettiva».

A breve è previsto anche l’avvio del servizio da parte della ditta Teknoservice, incaricata della nettezza urbana, per il contrasto delle infestanti. Infine, ci sono ulteriori fondi dalle casse comunali: «Abbiamo stanziato 20mila euro per affidare nuovi interventi a un’impresa esterna, così da rispondere alle esigenze di decoro urbano molto sentite dalla popolazione. Poter contare, infine, sulla possibilità di disporre dei lavoratori coinvolti nei progetti è una risorsa preziosa per la realizzazione di interventi utili alla cittadinanza», conclude l’assessore.

