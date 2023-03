Operai autosospesi a Tossilo, vertice dal prefetto 

La situazione a Tossilo diventa esplosiva. Dopo l’annuncio degli operai della società Tossilo, che si sono autosospesi dal lavoro per protesta, perché attendono lo stipendio da quattro mesi, interviene il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, che promuove un nuovo incontro, fissato per il 3 aprile alle ore 11, per discutere del problema con gli assessori regionali a Industria, Ambiente e Lavoro, la Provincia, i sindaci di Macomer e Borore, il presidente dell’Unione dei Comuni, il presidente della Tossilo, il commissario liquidatore del consorzio industriale e le tre sigle sindacali. La grave situazione è stata analizzata dai sindacati, che in un documento chiedono la convocazione urgente di un tavolo con la Regione.

«A distanza di mesi - scrivono Cgil, Cisl e Uil - l’unica cosa che si registra è che gli operai non percepiscono la retribuzione da 4 mesi. Sono stremati ed al limite della sopravvivenza, mentre la linea di compostaggio è ancora ferma. Poiché le condizioni materiali in cui versano i lavoratori non sono più sostenibili, chiediamo la riconvocazione urgente del tavolo di dicembre». I sindaci di Macomer, Antonio Succu, e di Borore, Tore Ghisu, sollecitano un incontro immediato. Succu dice: «Serve un cambio di passo, la situazione è incandescente. Non conosciamo ancora i contenuti della delibera regionale sull’utilizzo dei fondi per pagare gli stipendi». E Ghisu: «È urgente una decisa accelerazione dei tempi e mettere in sicurezza i lavoratori e le loro retribuzioni. C’è poi il problema della gestione dei rifiuti, che interessa tutto il centro nord Sardegna». (f. o.)

