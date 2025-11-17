Operai asserragliati sul silo 

«Basta, siamo esasperati: il Comitato di sicurezza finanziaria stanzi i fondi per la continuità dell’Eurallumina e il Ministro Urso ci convochi al più presto». Ieri mattina quattro operai dell’Eurallumina di Portovesme sono saliti su il silo 3, all’interno della fabbrica, per chiedere un intervento urgente del Governo che possa scongiurare il peggio. I soldi della russa Rusal ancora a disposizione dell’Eurallumina per la gestione sono agli sgoccioli, se non arriveranno i fondi ministeriali previsti per la gestione dei beni sottoposti a sanzioni l’azienda andrebbe incontro al fallimento o alla liquidazione. Il Consiglio di Amministrazione di Eurallumina, già convocato per il 14 novembre, è stato rinviato a questa settimana: il tempo stringe.

Il ministro

Il ministro Adolfo Urso, si legge in una nota del Mimit, «ha dato mandato ai tecnici del dicastero di sostenere con chiarezza, in ogni sede, la necessità di garantire la continuità produttiva e finanziaria dell’azienda, mettendo in campo ogni azione possibile. L’obiettivo è individuare la soluzione più idonea a consentire la piena ripresa delle attività dell’azienda, in attesa che si completi il confronto sullo sblocco degli asset, in conformità alla vigente normativa europea». Oggi si riunirà il Comitato di sicurezza finanziaria che dovrà esprimersi sulla continuità dell’azienda. Un passo avanti secondo le organizzazioni sindacali, che però contestano la data del 10 dicembre fissata per l’incontro al Mimit.

I sindacati

«Inaccettabile – scrivono in un comunicato le segreterie territoriali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil e Rsa Eurallumina – questa convocazione la dice lunga sull’attenzione verso una vertenza importante come quella Eurallumina e verso i lavoratori barricati a 40 metri sotto la pioggia». Sul silo i lavoratori hanno montato una tenda, il cibo e l’assistenza è garantita dai colleghi a terra. Sono determinati a continuare con l’iniziativa di protesta. «Abbiamo preso questa decisione per dire basta – ha detto Enrico Pulisci, lavoratore Eurallumina e delegato Filctem Cgil – serve lo sblocco dei fondi, indispensabili per garantire la continuità, cioè i posti di lavoro, le bonifiche e i pagamenti delle imprese». Per Simone Zucca, lavoratore e delegato della Femca Cisl «è inaccettabile che da una parte ci sia il Dpcm sull’arrivo del gas, ma dall’altra non c’è una soluzione sul fronte delle sanzioni. La nostra protesta va avanti».

In serata a Portovesme è arrivato l’assessore regionale all’Industria Emanuele Cani per portare solidarietà ai lavoratori e assicurare l’appoggio della Regione. Sulla protesta è intervenuto il Pd regionale. «Il Sulcis non può essere lasciato solo – si legge in una nota – su Eurallumina servono risposte immediate, il Governo non può attendere il 10 dicembre». Francesca Ghirra, deputata dei Progressisti chiede che «il Governo si attivi per sbloccare i fondi e garantire la continuità».

