Operai al Palazzo degli Scolopi 

Approvato il progetto non resta che appaltare i lavori per «il restauro e il recupero di Palazzo degli Scolopi e Palazzo di Città in piazza Eleonora d’Arborea, sede degli uffici comunali».

L’assessore ai Lavori pubblici ha proposto alla Giunta, che ovviamente ha votato a favore, la necessità di effettuare diversi interventi nei due edifici municipali sulla base del progetto preparato da Patrizia Sini per un importo complessivo di 62mila euro.

«In particolare, nel Palazzo di Città (sede dell’ufficio ufficio tecnico) si interverrà per recuperare i soffitti e il locale della caldaia mentre nel Palazzo degli Scolopi gli operai interverranno per ristrutturare il chiostro interno ma anche per la demolizione e la ricostruzione della copertura dell’archivio nel primo piano. Inoltre è prevista la manutenzione straordinaria sempre della copertura ma degli uffici a ridosso dell’Aula consiliare», si legge nella delibera proposta da Simone Prevete. ( m. g. )

