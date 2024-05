Operai al lavoro, via alla pulizia della spiaggia di Cala Sapone 

Estate alle porte, è partita in anticipo la pulizia spiagge a Sant’Antioco. Ieri mattina, dopo due giorni dedicati all’individuazione della posidonia spiaggiata nei mesi scorsi, le squadre di operai del comune sono intervenuti a Cala sapone. «Dopo le operazioni principali, eseguite nel rispetto della normativa regionale - dice il sindaco Ignazio Locci - si è passati alla cosiddetta “pettinatura”, che rende la spaggia invitante». Il programma della pulizia spiagge varato dall’amministrazione comunale è ufficialmente iniziato. Il prossimo intervento è in programma a Is Pruinis. «Che si cercherà di rendere fruibile il più possibile - aggiunge Locci - poi proseguiremo secondo l’ordine di priorità stabilito da amministrazione e ufficio tecnico, si proseguirà successivamente con Maladroxia e Coa Cuaddus». Nonostante l’inizio sia nei tempi, non mancano segnalazioni e indicazioni da parte dei cittadini. «Quotidianamente - conclude Locci - grazie ai social, riceviamo segnalazioni sulle cose da fare”e sui tempi di realizzazione. Sembrerà strano ma il Comune, inteso come struttura, ha un suo ordine di priorità che è frutto del lavoro quotidiano, dell’impegno di funzionari, squadra tecnica e amministratori».

