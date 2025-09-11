Operai al lavoro sulla Provinciale 82 

Lavori in vista nella strada provinciale 82 che collega Portoscuso con Nuraxi Figus. Nel tratto di strada tra la curva dell’ecocentro comunale di Portoscuso e la curva di Ghilotta, per circa 400 metri, la Provincia dovrà effettuare un intervento di sistemazione e bitumazione della carreggiata. I lavori sono stati già assegnati alla ditta che a breve inizierà i lavori sulla provinciale. La strada. Proprio per consentire che l’opera si svolga in sicurezza, sarà chiusa al traffico per un mese, dal 22 settembre al 21 ottobre.

«Quello su cui saranno eseguiti i lavori, è un tratto caratterizzato da due avvallamenti importanti che saranno sistemati con l’intervento finanziato dalla Provincia – dice Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso – i lavori sarebbero potuti iniziare già a luglio ma proprio in considerazione del maggior traffico estivo si è deciso di procedere alla fine dell’estate». È arrivato quindi il momento di intervenire sulla Sp 82, dopo l’ecocentro comunale. Nei mesi scorsi la Provincia ha ultimato i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa sull’altra strada provinciale che collega Gonnesa con Portoscuso. (a. pa.)

