Operai al lavoro sulla Provinciale 15 

Il primo tratto di strada, da Sinnai alla rotatoria della zona industriale, è stato sistemato da diversi mesi. Già rimesso a posto il tratto in territorio di Maracalagonis sino all’incrocio con la via Nazionale. Sono ora in corso i lavori dell’ultimo lotto da cinque chilometri, finanziato sino a Gannì e a Sa Funtanedda. Un intervento complessivo di oltre tre milioni di euro. Per completare tutta la Provinciale 15 resta da progettare e finanziare l’ultimo tratto, in territorio di Sinnai, dalla rotatoria del Pip, sino al curvone che porta al rettilineo di Maracalagonis.

La Città metropolitana non si tira indietro. Il dirigente del settore viabilità, Paolo Mereu, assicura che anche questo tratto sarà ugualmente sistemato al più presto non appena saranno disponibili nuovi finanziamenti. Si interverrà anche con tutti i sottoservizi visto che questo tratto fiancheggia la zona industriale di Sinnai.

La stessa Città metropolitana ha già sistemato il tratto che dalla rotatoria arriva a Sinnai con nuovo bitume, un tratto di marciapiede e con la nuova segnaletica orizzontale e verticale.

Da alcuni giorni sono iniziati i lavori del tratto che da Maracalagonis porta a Sa Funtanedda per un milione e 918 mila euro. Previsto il rifacimento del fondo stradale, la pavimentazione in calcestruzzo delle banchine che consentirà il transito anche a ciclisti e pedoni, la risagomatura delle cunette, la manutenzione delle barriere stradali esistenti e il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale su tutta la carreggiata. (r. s.)

