Operai al lavoro sui marciapiedi 

Operai al lavoro per rifare un piccolo tratto del marciapiede in via Roma che rappresentava un rischio a causa di dislivelli e mattonelle rialzate. Più volte i residenti - il tratto è quello in prossimità dell’incrocio con viale Rinascita - avevano chiesto un intervento. Il nuovo tratto sarà realizzato in calcestruzzo armato e la pavimentazione con piastre di cemento per un intervento complessivo di circa 12.500 euro. Il rifacimento del marciapiede comporterà anche il taglio di alcune piante (con estirpazione delle radici). Provvedimento, quest’ultimo, che non è piaciuto ai consiglieri di minoranza di Officina Murera: «Anche questo - hanno detto più volte Valerio Boi e Roberta Murgia - fa emergere la mancanza di una programmazione, serve cioè un piano del verde pubblico per ridare decoro al paese. Solo così si potranno eseguire razionalmente gli interventi secondo un cronoprogramma dettato dalla fisiologia della vegetazione». (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA