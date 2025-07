Operai al lavoro, pulizia delle cunette nella strada di Su Pranu 

Al via questa settimana i lavori di pulizia delle cunette e dei cigli stradali lungo la strada di Su Pranu. Si tratta della parte antiochense della litoranea Sant’Antioco-Calasetta. «Ormai è questione di ore - ha detto il sindaco Ignazio Locci - l’intervento rientra nell’ambito della programmazione dei lavori in carico all’ufficio tecnico e prevede una serie di lavorazioni che comprendono la pulizia delle cunette fino al tratto in cui termina il territorio del Comune di Sant’Antioco». I lavori andranno avanti fino alla località Cirdu. «Ho ritenuto di dover anticipare l’avviso ai cittadini, perché magari qualche zelante “misuratore di erba” pensa di segnalarcelo su Facebook per poi ritenersi soddisfatto una volta che iniziano i lavori, convinto che la squadra tecnica lavori a sollecitazioni sui social. Operai e squadre dell’ufficio tecnico sono tutti i giorni sul territorio ad eseguire lavorazioni regolarmente programmate e stabilite e proprio in questo periodo stiamo tutti riscontrando gli effetti positivi di questi lavori». Dopo i lavori nella litoranea di Su Pranu, prenderanno il via quelli di pulizia di cunette e cigli stradali lungo la strada che collega il centro urbano con la località Sa Barra.

