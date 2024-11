Operai al lavoro per sistemare le strade della Costa Verde  

Strade più sicure per il mare della Costa Verde: parte dei lavori sono ultimati e parte inizieranno a breve. Nello specifico si tratta di un progetto di manutenzione ordinaria per complessivi 100mila euro. Gli interventi che sono stati portati a termine con celerità, rispondendo così alle esigenze di turisti che da tempo chiedevano maggiore sicurezza, hanno interessano le vie di collegamento nella zona di Piscinas e di Scivu.

In località Pitzuamu e Portu Maga, invece, resta da sistemare un tratto. All’interno dei villaggi turistici di Pistis e di S’Enna e S’Arca siamo alla fase d’inizio con una recente delibera di Giunta che impegna risorse per la sistemazione dei tratti danneggiati dall’usura del tempo, con la pavimentazione completamente logorata. «I lavori – ricorda il sindaco, Paolo Salis – sono stati programmati e per la maggior parte realizzati prima dell’avvio della stagione estiva. Cantieri che, aggiunti ad altri, possiamo dire che, anche se in via provvisoria, restituiscono sicurezza alle piccole arterie di connessione chiave per il nostro territorio, grazie al rifacimento dei tratti maggiormente deteriorati dell’asfalto».

L’impegno è recuperare le risorse economiche per la viabilità interna dei villaggi che da tempo aspettano un risanamento profondo, rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale.

RIPRODUZIONE RISERVATA