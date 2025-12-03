VaiOnline
Gonnosfanadiga.
04 dicembre 2025 alle 00:26

Operai al lavoro per sistemare le condotte idriche 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Gonnosfanadiga sono iniziati i lavori per la sistemazione e l’efficientamento delle condotte idriche. Le strade interessata dai lavori saranno diverse: via Adua, via Porru Bonelli, via Nazionale, via Cagliari e via Marconi sono alcune delle strade individuate da Abbanoa. Il sindaco Andrea Floris, spiega che questo intervento «porterà una svolta importante per l’approvvigionamento dell’acqua». Il primo cittadino sui social aveva ricordato l’iter per avere questi lavori «il progetto, pur approvato anni fa, ha dovuto affrontare i consueti passaggi burocratici, definiti dal primo cittadino senza mezzi termini "tempi biblici», prima di poter finalmente prendere forma concreta sul territorio». I cittadini preoccupati per i disagi alla circolazione vengono rassicurati. I lavori procederanno per zone, affrontando una porzione del paese alla volta, così da ridurre il più possibile i disagi. Sarà posta particolare attenzione alla gestione dei passaggi pedonali, della viabilità e dei parcheggi, con l’obiettivo di garantire la continuità dei servizi essenziali e la sicurezza durante ogni fase del cantiere. «I lavori – conclude Floris – sono stati finanziati nel novembre 2022, e riguardano l'efficientamento delle condotte che dalla via Nazionale si inseriscono in paese. L'importo è pari a 650mila euro. Abbanoa dovrebbe terminare ad inizio del 2026». (jo. ce.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Asse Todde-centrodestra sulla presidenza di Egas: stop di Pd e Progressisti

Governatrice battuta alla conta dei voti, non passa la riconferma di Fabio Albieri 
Alessandra Carta
Università

Test di Medicina, a Cagliari esiti a metà

Primo appello del semestre filtro: 1.167 studenti in attesa della graduatoria 
Riccardo Spignesi
L’indagine

Licei, nell’Isola il migliore è il Pacinotti

La graduatoria delle scuole: lo scientifico di Cagliari si conferma in testa, poi Ghilarza 
Roberto Carta
il dibattito

Educazione sessuale nelle scuole medie, primo sì alla Camera

Servirà il consenso preventivo dei genitori Esulta Valditara, infuriata l’opposizione 
L’inchiesta

Fondi Ue, Mogherini e Sannino indagati

Il diplomatico si dimette. L’ex ministra: «Fiducia nei magistrati»  
Femminicidio ad Ancona

Picchiata a morte in casa, è caccia al marito

L’uomo era già stato condannato per maltrattamenti. Il figlio: «Me lo aspettavo» 