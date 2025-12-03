Operai al lavoro per sistemare le condotte idriche 

A Gonnosfanadiga sono iniziati i lavori per la sistemazione e l’efficientamento delle condotte idriche. Le strade interessata dai lavori saranno diverse: via Adua, via Porru Bonelli, via Nazionale, via Cagliari e via Marconi sono alcune delle strade individuate da Abbanoa. Il sindaco Andrea Floris, spiega che questo intervento «porterà una svolta importante per l’approvvigionamento dell’acqua». Il primo cittadino sui social aveva ricordato l’iter per avere questi lavori «il progetto, pur approvato anni fa, ha dovuto affrontare i consueti passaggi burocratici, definiti dal primo cittadino senza mezzi termini "tempi biblici», prima di poter finalmente prendere forma concreta sul territorio». I cittadini preoccupati per i disagi alla circolazione vengono rassicurati. I lavori procederanno per zone, affrontando una porzione del paese alla volta, così da ridurre il più possibile i disagi. Sarà posta particolare attenzione alla gestione dei passaggi pedonali, della viabilità e dei parcheggi, con l’obiettivo di garantire la continuità dei servizi essenziali e la sicurezza durante ogni fase del cantiere. «I lavori – conclude Floris – sono stati finanziati nel novembre 2022, e riguardano l'efficientamento delle condotte che dalla via Nazionale si inseriscono in paese. L'importo è pari a 650mila euro. Abbanoa dovrebbe terminare ad inizio del 2026». (jo. ce.)

RIPRODUZIONE RISERVATA