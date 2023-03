Operai al lavoro per sistemare i passaggi a livello  

Quattro giorni di lavori per sistemare i passaggi a livello all’interno del centro abitato e alla periferia di Dolianova. Gli interventi saranno eseguiti di notte per limitare al massimo i disagi alla circolazione stradale. I lavori cominceranno domani con la rimozione delle lastre in gomma dai binari per permettere alle squadre specializzate della ditta “Zanolla” di regolare e livellare la linea ferrata. Un’operazione necessaria per la messa in sicurezza degli attraversamenti stradali e il transito dei treni in prossimità dei passaggi a livello.

Per consentire agli operai di lavorare senza problemi, dalle 18 alle 5 del mattino sarà istituito il senso unico alternato nelle vie Cagliari, Dante, Ierzu e Sa Cora. Misura necessaria soprattutto nei primi due punti: via Cagliari e via Dante sono i due principali ingressi del paese, molto trafficati nelle ore di punta con decine di macchine in transito dirette verso Cagliari e i centri della Trexenta.

Sarà cura dell’impresa segnalare con appositi cartelli i lavori in corso. In prossimità dei cantieri non si potrà superare il limite massimo di 10 chilometri orari. I lavori, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi giovedì 16 marzo. (c. z.)

