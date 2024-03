Operai al lavoro per rifare la segnaletica nella rotatoria 

Nuovo look sulla rotatoria tra la circonvallazione Settimo-Sinnai e la strada provinciale 15 all'altezza della zona industriale di Sinnai, ai confini con Maracalagonis: rifatta in particolare l'intera segnaletica di accesso e uscita dalla rotatoria per rendere più sicura la viabilità particolarmente intensa a tutte le ore della giornata.

L'iniziativa è della Città metropolitana che presto realizzerà anche la nuova rotatoria nella stessa circonvallazione all'altezza di Sinnai con innesto all'ingresso del paese nei pressi del cimitero di via Roma.

Una seconda rotatoria è prevista sempre lungo la stessa strada di circonvallazione, all'altezza di Settimo con svincolo in direzione della via San Salvatore. Complessivamente la Città metropolitana spenderà 200 mila euro con i progetti già appaltati. Nello svincolo per Sinnai la consegna dei lavori all’impresa che ha vinto la gara d’appalto è prevista per martedì 2 aprile alla presenza di Antonello Floris, consigliere addetto ai Lavori pubblici Antonello Floris. del dirigente Paolo Mereu, del progettista Giancarlo Aledda e del sindaco di Sinnai Tarcisio Anedda.

I lavori secondo il progetto saranno ultimati in cinque mesi ma si spera che siano realizzati in tempi più brevi.

Intanto si pressa anche per illuminare l’intera circonvallazione, al buio da quando è stata realizzata.

