Operai al lavoro per rifare il campetto da calcio a 5 

«Sono iniziati i lavori», scrive il sindaco Andrea Floris nella sua pagina Facebook, «per il rifacimento del campetto da calcio a 5 de “Sa pira mebi». con la prima rimozione della vegetazione, per lo più secca, ed è poi proseguito provvedendo a sistemare gli scavi e sottofondi per ripristinare l’area su cui, alla fine, sarà posizionato il manto in erba sintetica e le strutture da gioco ormai inesistenti da anni.

L’impianto sportivo sarà anche dotato di un impianto di irrigazione dinamico e nuove recinzioni, al posto di quelle vecchie ormai fatiscenti, completamente arrugginite e non idonee a garantire la sicurezza de frequentatori.

Negli anni ’80 l’area de “Sa pira mebi” ospitò la “Giornata dell’albero”, nel corso della quale i più giovani furono impegnati in una attività di piantumazione.Il progetto, per un importo totale di 70 mila euro, prevede il ripristino in toto dell’area che, negli anni che sono arrivati dopo la “Giornata dell’albero”, fu lasciata quasi totalmente abbandonata.

Nella stessa area, sempre recentemente, è comparsa una palestra all’aperto con varie strutture liberamente utilizzabili da chi vorrà tenersi allenato e, nello stesso tempo, respirando aria pulita.

Ma, lavori a parte, al sindaco arriva una richiesta unanime dall’intero paese: dotare l’area di un sistema di videosorveglianza per tenere lontani i vandali.

RIPRODUZIONE RISERVATA